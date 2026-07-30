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НовостиОбщество30 июля 2026 11:03

В Ялте появились полевые кухни и пункты питания во дворах домов

Также есть возможность купить социальные обеды по специальной цене
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Янины Павленко

Фото: Tg-канал Янины Павленко

Для помощи людям, столкнувшимся с трудностями приготовления еды из-за перебоев с электричеством, в Ялте заработали точки общественного питания, сообщает глава администрации города Янина Павленко.

«Работа идет в трех направлениях: организация полевых кухонь, небольших пунктов у негазифицированных домов, где желающие смогут приготовить или подогреть себе еду, вскипятить воду», — рассказала глава горадминистрации.

Полевые кухни уже начали свою работу в поселках, где наблюдаются самые серьезные проблемы с энергоснабжением. Всего планируется развернуть около 13 таких кухонь. Время и место их работы будут сообщать через местные органы власти и чаты. Кроме того, у ялтинцев будет возможность купить социальные обеды по цене около 200 рублей.