В Ялте появились полевые кухни и пункты питания во дворах домов

Фото: Tg-канал Янины Павленко

Для помощи людям, столкнувшимся с трудностями приготовления еды из-за перебоев с электричеством, в Ялте заработали точки общественного питания, сообщает глава администрации города Янина Павленко.

«Работа идет в трех направлениях: организация полевых кухонь, небольших пунктов у негазифицированных домов, где желающие смогут приготовить или подогреть себе еду, вскипятить воду», — рассказала глава горадминистрации.

Полевые кухни уже начали свою работу в поселках, где наблюдаются самые серьезные проблемы с энергоснабжением. Всего планируется развернуть около 13 таких кухонь. Время и место их работы будут сообщать через местные органы власти и чаты. Кроме того, у ялтинцев будет возможность купить социальные обеды по цене около 200 рублей.