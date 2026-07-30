Крымчанин хранил более 370 граммов наркотиков: его посадили на четыре года

Крымчанин хранил более 370 граммов наркотиков и получил четыре года колонии Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнегорском районе жителя Советского района признали виновным в хранении наркотиков и воспрепятствовании осуществлению предварительного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В конце августа 2025 года крымчанин незаконно хранил более 370 граммов каннабиса. Наркотики находился в салоне Kia. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. В конце октября при осмотре иномарки следователь попросил фигуранта открыть багажник, но тот отказался это сделать.

Зная, что данный машина является вещественным доказательством по делу и является орудием преступления, крымчанин угнал ее. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.