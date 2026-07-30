ФСБ задержала крымчанку за призывы к уничтожению военного флота РФ

Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде Фото: Ольга ЮШКОВА.

ФСБ России по Крыму и Севастополю раскрыла преступление жительницы Судака, которая публично призывала к уничтожению российского военного флота.

Девушка опубликовала комментарий с призывом уничтожить военный флот России в одном из украинских чатов в мессенджере. По мнению эксперта, в тексте содержались признаки, которые побуждают к разрушительным или насильственным действиям.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде. За преступление ей грозит лишение свободы.