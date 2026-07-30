Две тройни появились на свет с начала года в Крыму

Фото: Минздрав Крыма

С начала года в Крыму родились две тройни. Сейчас мамы и дети находятся в Перинатальном центре РКБ им. Н. А. Семашко. Малыши активно развиваются и скоро будут выписаны домой.

Первая тройня появилась на свет 22 июня. В семье евпаторийцев Владимира и Валерии Запорощенко родились три девочки — Анна, Юлия и Екатерина. Позже, 4 июля, еще три девочки — Александра, Вероника и Юлианна — появились в семье ялтинцев Анастасии и Юрия Клишевых.

«Сразу после оперативного родоразрешения дети находились под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации новорожденных, затем перешли в отделение патологии и выхаживания, а сейчас уже находятся в палатах совместного пребывания вместе со своими мамами», — рассказали в Минздраве Крыма.