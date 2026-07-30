В Джанкойском районе до 30 сентября запретят полив огородов из системы водоснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Изумрудновского сельского поселения Джанкойского района с 1 августа вводит запрет на полив приусадебных участков, огородов, садов, газонов и клумб, мытье автомобилей и фасадов, а также наполнение бассейнов из централизованной системы водоснабжения. Воду разрешается использовать только для питья, приготовления пищи, умывания и уборки. Ограничения не коснутся больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и аварийных служб.

За нарушение предусмотрены штрафы по ст. 20.6.1 КоАП РФ: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Как пояснил «Крымской газете» глава администрации Изумрудного Виталий Пикалов, подобные меры будут введены во всех поселениях Джанкойского района. Причина — острая нехватка воды: скважины работают от генераторов, и когда воду подают на несколько часов, жители начинают массово поливать огороды, из-за чего верхние этажи многоэтажных домов остаются без воды. Особенно остро проблема стоит в Изумрудновском поселении, где много многоквартирных домов.