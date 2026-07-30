Информация об избиении 12-летнего самокатчика в Севастополе не подтвердилась

В СК опровергли сообщения об избиении 12-летнего самокатчика в Севастополе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Информация об избиении 12-летнего подростка на самокате в Севастополе не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в полицию обратилась 38-летняя жительница Севастополя. Горожанка сообщила, что во вторник, 28 июля, неизвестный мужчина избил ее 12-летнего сына, который проезжал мимо на самокате. Мальчику потребовалась помощь медиков. Полиция начала проводить проверку.

В СК сообщили, что на самом деле никакого избиения не было. Подросток пострадал в результате столкновения со знакомым, который также ехал на электросамокате. По словам матери школьника, пострадавший получил ссадины и перелома пальца.

«Факты умышленного применения физического насилия в отношении детей не установлены, что подтверждается объяснениями самих несовершеннолетних», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что материалы проверки в отношении подростка, допустившего столкновение, выделили в отдельное производство.