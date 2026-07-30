В Крыму за 3,97 млн рублей разработают проекты капремонта двух плотин Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют разработать проекты капитального ремонта двух плотин, на эти цели потратят 3,97 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным исполнителем по госконтрактам стало ООО «Энергостальпроект». Компания должна выполнить проектно-изыскательские работы по текущему ремонту плотин Изобильненского и Кутузовского водохранилищ в Алуште.

«Предельный срок, на который заключаются контракты, – 30 ноября 2026 года», – говорится в распоряжении.