Более 10 тысяч молодых людей в Херсонской области вовлечены в проекты центра «Патриот»

Исполняющий обязанности директора АНО «Молодежный центр «Патриот» Саяна Атанова. Фото: ТРК "Таврия"

Молодежный центр «Патриот» работает в Херсонской области с 2023 года. Его главная цель — воспитание патриотизма через любовь к родному краю, объединение молодых людей и помощь в реализации их идей. Всего за прошлый год в мероприятия центра было вовлечено более 10 тысяч человек.

Активных участников, которые всегда откликаются на просьбы, — более 30 человек. Их недавно наградили на Дне молодежи. Среди популярных проектов — акция «Чистый берег» регионального штаба «Мы вместе», а также грантовая поддержка. Один из ярких примеров: молодой столяр выиграл грант, открыл дело и теперь масштабирует его по всей стране.

Отдельное направление — профилактика социальных явлений. Специалисты центра работают с подростками, стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, составляют планы и привлекают их к мероприятиям.

«Очень интересное достижение — молодой человек, который был у нас на сопровождении, стал добровольцем, а теперь работает в нашей организации», — рассказала в эфире ТРК «Таврия» и.о. директора Саяна Атанова.

В регионе уже работают молодежные пространства в Геническе, открываются новые центры. В планах — охватить больше муниципалитетов и развивать институт наставничества.

«Бояться однозначно не стоит. Мы всегда поддержим, подкорректируем, подскажем. Любить свою Родину, быть полезным, жить по совести и приходить к нам. А мы всегда поможем», — обратилась к молодежи Саяна Атанова.