Погода на 31 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
31 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...27°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 5-6 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+27°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +27°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+27°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +29°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+28°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.