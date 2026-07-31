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НовостиОбщество31 июля 2026 2:29

Погода на 31 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 30 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Азовское море

Азовское море

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

31 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...27°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+27°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+27°, западный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+27°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +26°… +27°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +26°…+27°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +29°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +27°…+28°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.