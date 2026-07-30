В Джанкойском районе продлят время подачи воды

Решение принималось с учетом предложений людей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для удобства местных жителей в Джанкойском районе Крыма увеличат время подачи воды населению. Об этом заявила глава района Инна Федоренко.

«Благодарю каждого, кто не остался в стороне и высказал свое мнение по вопросу водоснабжения. Ваши обращения внимательно изучены, и принято решение увеличить часы подачи воды, чтобы людям было удобнее поливать огороды, наполнять емкости и обеспечивать хозяйственные нужды», — отметила Федоренко.

По ее словам, сейчас сохраняется сложная гидрологическая ситуация. Решение об увеличении времени подачи воды принималось с учетом предложений людей и состояния водопроводной сети.