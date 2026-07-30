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НовостиОбщество30 июля 2026 14:47

Малому и среднему бизнесу России направили 10 млрд рублей на строительство частных домов

Крым – один из регионов, где активнее всего развивается финансирование подрядчиков ИЖС
Ирина ГЕРЦ
Фото: Ольга ЮШКОВА

Фото: Ольга ЮШКОВА

Объем подписанных кредитных соглашений с подрядчиками среднего и малого бизнеса в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превысил 10 млрд рублей. Как сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, за последний год портфель вырос в 20 раз.

С апреля 2026 года подрядчики получили доступ к возобновляемой кредитной линии с лимитом до 150 млн рублей сроком до трех лет. Ставка — от 6% годовых, что позволяет профинансировать до 80% стоимости строительства. А защитить средства помогает использование эскроу-счетов.

Наиболее активно программа развивается в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской областях, Москве, а также в Республике Крым. Как отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, за первое полугодие 2026 года заемщики банка построили и передали заказчикам 12 частных домов, еще 60 объектов находятся в работе.

«Мы видим хороший потенциал дальнейшего роста этого сегмента и продолжим поддерживать строительные компании региона», — подчеркнул Билецкий.