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НовостиОбщество30 июля 2026 15:38

Юрист из Краснодара напомнила об ответственности за публикацию фото БПЛА

За нарушение предусмотрены штрафы
Ирина ГЕРЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае действует постановление губернатора № 535, запрещающее фото- и видеосъемку, а также распространение материалов о применении БПЛА, их падении, обломках, работе ПВО и систем РЭБ, а также объектов критической инфраструктуры.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч. При повторном нарушении суммы вырастают до 5, 50 и 300 тысяч рублей соответственно.

Как сообщила «Кубань 24» юрист Ольга Береза, сейчас даже безобидные на вид фото обломков дрона могут представлять большой интерес для противника.

При обнаружении обломков БПЛА юрист советует немедленно сообщить по номеру 112 или 102, не трогать и не фотографировать находку.

«Это позволит сохранить собственную безопасность и не нарушить требования законодательства», - подчеркнула Ольга Береза.