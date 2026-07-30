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НовостиОбщество30 июля 2026 15:40

В Крыму сохраняется высокий спрос на получение водительских прав

Число желающих получить права ежегодно увеличивается примерно на 10–12%
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму по-прежнему сохраняется высокий интерес к получению водительских прав

В Крыму по-прежнему сохраняется высокий интерес к получению водительских прав

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму по-прежнему сохраняется высокий спрос на получение водительских удостоверений, сообщил начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Крым, подполковник Александр Кубик, в эфире «Радио Крым».

Кубик отметил, что услуга по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений продолжает оставаться востребованной, и каждый год количество людей, желающих получить права, растет примерно на 10–12%.

Несмотря на то что в последнее время количество поступающих заявок не увеличивается, число людей, желающих получить удостоверение, сохраняется на уровне прошлого года.