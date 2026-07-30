Глава Крыма призвал чиновников работать с населением напрямую, избегая бюрократии

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал госслужащих в условиях чрезвычайной ситуации отказаться от излишней бюрократии и использовать для решения возникающих проблем неформальный подход.

«Сегодня не время для кабинетной работы. Все должно решаться «в поле», напрямую с людьми», — заявил Аксенов.

По словам главы Крыма, сегодня власти оперативно решают множество проблемных вопросов, но отладить рабочие процессы так, чтобы помощь приходила вовремя во всех случаях, пока не удалось.

«Мы обязательно оценим работу руководителей каждого звена, и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, его роль в ликвидации последствий ЧС. Отсидеться в кустах не получится. Тем, кто принял такое решение, остается только покинуть место работы», — подчеркнул глава республики.