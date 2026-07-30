В течение дня над Крымом и еще шестью регионами России сбито 59 БПЛА

30 июля над Крымом и шестью регионами России уничтожено 59 БПЛА Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 30 июля над Крымом и еще шестью регионами России было уничтожено 59 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали украинские беспилотники самолетного типа над территориями Курской, Ростовской, Белгородской и Кировской областей. Кроме того, БПЛА противника были сбиты над Республикой Крым, Республикой Удмуртия и Пермским краем в период с 8:00 до 20:00.