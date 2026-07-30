В районе ж/д станции «Керчь-Южная» обустроили точки питания, навесы и зону для детей

Фото: Иван Кошель/Vk

В районе железнодорожной станции «Керчь-Южная» появились точки питания, навесы и детская зона. По словам исполняющего обязанности главы администрации Керчи Ивана Кошеля, для пассажиров поездов созданы удобные и практичные условия.

Кошель отправился проверить условия для пассажиров поездов на железнодорожной станции после обращений граждан в социальных сетях.

Он отметил, что у вокзала работают три точки питания, где можно купить горячие блюда, фастфуд, напитки и мороженое. Для защиты от непогоды и солнца установлены столы под навесами. Для детей предусмотрена игровая зона. На станции дежурят представители перевозчика. Пассажирам также помогают информационные таблички.

«Благодаря слаженной работе всех задействованных структур удалось создать комфортные и функциональные условия для пассажиров поездов», — резюмировал Кошель.