В Крыму нашли больше 30 килограммов некачественной рыбы

Роспотребнадзор снял с продажи 32,4 килограмма рыбы в Крыму в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 году в Крыму сняли с продажи 32,4 килограмма рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

За шесть месяцев специалисты исследовали более 400 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов.

«По всем фактам выявления некачественной продукции приняты меры административного реагирования», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь, в частности, идет о штрафах. За полгода сняли с реализации семь партий продукции. Было изъято 32,4 килограмма рыбы.