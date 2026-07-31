Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта заняла третью строчку в списке городов, где чаще всего арендуют апартаменты.
Аналитики сервиса бронирования ТВИЛ.РУ подвели итоги предварительного анализа спроса на аренду апартаментов на август 2026.
Выяснилось, что за последний год стоимость проживания в отелях выросла на 10%, в то время как цены на апартаменты увеличились лишь на 6%. Это делает данный формат отдыха все более привлекательным для бюджетных поездок.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, второе место занял Сочи, замыкает тройку лидеров Ялта.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Санкт-Петербург, 6 302; .
Сочи, 6 656;
Ялта, 6 233;
Москва, 6 030;
Казань, 6 245;
Геленджик, 8 060;
Калининград, 4 922;
Краснодар, 3 860;
Анапа, 4 743;
Кисловодск. 4 626.
Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Геленджике, а самая низкая - в Краснодаре. При этом дольше всего туристы планируют останавливаться в Анапе и Кисловодске, бронируя жилье в среднем на 10 суток.