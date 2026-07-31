Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта заняла третью строчку в списке городов, где чаще всего арендуют апартаменты.

Аналитики сервиса бронирования ТВИЛ.РУ подвели итоги предварительного анализа спроса на аренду апартаментов на август 2026.

Выяснилось, что за последний год стоимость проживания в отелях выросла на 10%, в то время как цены на апартаменты увеличились лишь на 6%. Это делает данный формат отдыха все более привлекательным для бюджетных поездок.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, второе место занял Сочи, замыкает тройку лидеров Ялта.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в августе 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Санкт-Петербург, 6 302; .

Сочи, 6 656;

Ялта, 6 233;

Москва, 6 030;

Казань, 6 245;

Геленджик, 8 060;

Калининград, 4 922;

Краснодар, 3 860;

Анапа, 4 743;

Кисловодск. 4 626.

Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Геленджике, а самая низкая - в Краснодаре. При этом дольше всего туристы планируют останавливаться в Анапе и Кисловодске, бронируя жилье в среднем на 10 суток.