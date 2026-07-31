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НовостиЧто происходит31 июля 2026 6:17

В Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 31 июля
Алексей ЕЛАГИН
На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 31 июля

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 31 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения», – рассказали в компании.

На предприятии назвали обстановку на большей части полуострова сложной. Из-за повреждения объектов «Крымэнерго» и магистральных сетей нет возможности бесперебойно обеспечивать подачу электричества в некоторые населенные пункты.