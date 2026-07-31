В Крыму действуют ограничения энергоснабжения

На всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения 31 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 31 июля, на всей территории Крыма действуют ограничения энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения», – рассказали в компании.

На предприятии назвали обстановку на большей части полуострова сложной. Из-за повреждения объектов «Крымэнерго» и магистральных сетей нет возможности бесперебойно обеспечивать подачу электричества в некоторые населенные пункты.