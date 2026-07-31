Жигунов стал Почетным гражданином Ялты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Сергей Жигунов стал Почетным гражданином Ялты. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.

Решение о присвоении Жигунову звания приняли депутаты. Он является известным общественным деятелем и создателем Музея Константина Коровина в Гурзуфе. Кроме того, Почетным гражданином Ялты стал главный дирижер Академического симфонического оркестра Александр Долинский. Он является Заслуженным деятелем искусств.

«Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города», – говорится в сообщении.