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НовостиОбщество31 июля 2026 6:37

Жигунов стал Почетным гражданином Ялты

Такое решение приняли депутаты
Алексей ЕЛАГИН
Жигунов стал Почетным гражданином Ялты

Жигунов стал Почетным гражданином Ялты

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Сергей Жигунов стал Почетным гражданином Ялты. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.

Решение о присвоении Жигунову звания приняли депутаты. Он является известным общественным деятелем и создателем Музея Константина Коровина в Гурзуфе. Кроме того, Почетным гражданином Ялты стал главный дирижер Академического симфонического оркестра Александр Долинский. Он является Заслуженным деятелем искусств.

«Достойные кандидаты, которые вносят свой вклад в развитие культурного потенциала города», – говорится в сообщении.