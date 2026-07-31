Заработали 3,5 млн рублей: четверых крымчан будут судить за организацию азартных игр

Четверо организаторов подпольного казино в Крыму заработали 3,5 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырех жителей Крыма обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле крымчанин предложил своим знакомым организовать проведение азартных игр. Сообщники сняли нежилое помещение на проспекте Победы в Симферополе. Обвиняемые установили там оборудование.

«Участники преступной группы отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения, получали денежные средства», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что крымчан задержали в июне. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные устройства и деньги. Доход за три месяца работы подпольного клуба превысил 3,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.