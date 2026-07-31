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НовостиЧто происходит31 июля 2026 8:48

Пьяный ялтинец ограбил мужчину: его могут посадить на четыре годавидео

Ограбивший мужчину на остановке ялтинец может получить четыре года колонии
Алексей ЕЛАГИН
Ограбивший мужчину на остановке ялтинец может получить четыре года колонии

Ограбивший мужчину на остановке ялтинец может получить четыре года колонии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 34-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в грабеже на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратился 39-летний ялтинец. Горожанин рассказал, что на одной из остановок между ним и неизвестным произошла словесная перепалка. Оппонент начал бить ялтинца. Угрожая дальнейшим насилием, нападавший отобрал у пострадавшего куртку и скрылся. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был пьян. С ним был знакомый.

«Увидев потерпевшего на остановке, он решил завладеть его курткой, чтобы передать вещь своему приятелю, который, по словам фигуранта, замерз», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что обвиняемый догнал ялтинца, ударил его несколько раз и отобрал куртку. Крымчанина заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Пьяный ялтинец ограбил мужчину: его могут посадить на четыре года