Крымчанка перевела ВСУ более 23 тысяч рублей: ее посадили на 15 лет за госизмену

Крымчанка перевела ВСУ более 23 тысяч рублей и села на 15 лет за госизмену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Крыма признал 56-летнюю жительницу Бахчисарайского района признали виновной в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

С апреля по октябрь 2022 года крымчанка перевела на банковский счет более 23 тысяч рублей. Деньги предназначались для ВСУ. Женщина знала, что деньги используют для нанесения вреда Вооруженным Силам России. Крымчанку задержали сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.