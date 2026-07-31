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НовостиОбщество31 июля 2026 11:33

Более 300 единиц оборудования получили медорганизации Крыма с начала года

Основной объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Благодаря национальным проектам с начала 2026 года шесть медучреждений Крыма получили 339 единиц нового оборудования, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Основной объем поставок пришелся на Республиканскую детскую клиническую больницу, где установлено хирургическое, реанимационное, диагностическое и жизнеобеспечивающее оборудование в реанимационном отделении, противошоковой палате, операционном блоке и эндоскопии.

Также новое оборудование поступило в отделения медицинской реабилитации Симферопольской городской клинической больницы № 7, Керченской больницы № 1 и Офтальмологический центр Евпаторийской горбольницы. Кроме того, современное оборудование получили три центра здоровья, расположенные в 7-й городской больнице Симферополя, Джанкойской ЦРБ и Нижнегорской районной больнице.

«До конца года благодаря нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» планируется поставить в общей сложности 388 единиц медицинского оборудования», — отметил Аксенов.