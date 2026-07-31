В Симферополе перекроют две улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 3 августа, в Симферополе ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, в крымской столице перекроют улицу Крылова. Речь идет об участке от Артиллерийской до Красноармейской. Кроме того, ограничения введут на улице 8 Марта. Там будет перекрыт участок от Петровской до Курцовской.
Такое решение принято в связи с выполнением ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 13.00 до 22.00.
«Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрутов», – говорится в сообщении.
Схема движения опубликована ниже.