В Симферополе перекроют две улицы

Движение транспорта по двум улицам Симферополя перекроют 3 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в Симферополе ограничат движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в крымской столице перекроют улицу Крылова. Речь идет об участке от Артиллерийской до Красноармейской. Кроме того, ограничения введут на улице 8 Марта. Там будет перекрыт участок от Петровской до Курцовской.

Такое решение принято в связи с выполнением ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 13.00 до 22.00.

«Просим водителей заранее учитывать данную информацию при планировании маршрутов», – говорится в сообщении.

Схема движения опубликована ниже.