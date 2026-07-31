В Алуште мужчина повредил кувалдой шесть банкоматов и дверь в банк: его задержали

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В Алуште 57 летний местный житель повредил кувалдой шесть банкоматов, а также входную дверь в отделение банка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию поступило сообщение, о том, что мужчина с кувалдой наносит повреждения отделению банка. На место прибыли правоохранители. Они задержали подозреваемого. Алуштинца доставили в отдел полиции. Выяснилось, что горожанин повредил шесть банкоматов двух банков, а также входную дверь в отделение.

«В настоящее время правоохранители детально устанавливают все обстоятельства инцидента — в том числе мотивы поведения нарушителя и размер причинённого материального ущерба», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка.