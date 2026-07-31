Работающие пенсионеры Крыма получат увеличенные страховые пенсии в августе

Увеличенные страховые пенсии получат более 100 тысяч работающих пенсионеров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе более 100 тысяч работающих пенсионеров Крыма получат повышенные страховые пенсии, сообщили в отделении Социального фонда России республики.

Перерасчет пенсий по старости и инвалидности без заявлений произведен для пенсионеров, продолжавших работать в 2025 году и за которых работодатели вносили страховые взносы. Также увеличатся пенсии по потере кормильца, если на его лицевой счет поступили ранее неучтенные взносы.

«Августовская корректировка зависит от заработной платы пенсионера за предыдущий год. Чем выше была зарплата, тем больше составит увеличение пенсии», — пояснили в отделении СФР.