В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 450 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 16.00 пятницы, 31 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 450 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 300 машин. Время ожидания на Кубани составляет около часа.