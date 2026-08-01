Погода на 1 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 32 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
1 августа на полуострове тепло.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 28...30°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+28°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+30°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+28°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +29°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+27°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +30°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+30°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.