Погода на 2 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
2 августа на полуострове жарко.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+30°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+28°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +30°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+29°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +28°… +31°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+32°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.