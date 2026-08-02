Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2026 2:12

Погода на 2 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Пляжный сезон в разгаре

Пляжный сезон в разгаре

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 августа на полуострове жарко.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 30...32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24°...29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+30°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+28°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +26°… +30°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +26°…+29°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +28°… +31°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +27°…+32°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.