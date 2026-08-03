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НовостиОбщество3 августа 2026 2:16

Погода на 3 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 35 градусов

На Крымском полуострове жарко
Галина КОВАЛЕНКО
В разгаре купальный сезон

В разгаре купальный сезон

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 августа на полуострове тепло.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Тепло 33...35°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29°...31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+32°, восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +25°…+32°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+30°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +26°… +31°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +26°…+30°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +32°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +27°…+34°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.