Топливо по Крымскому мосту можно будет перевозить только в специальных канистрах

Правила провоза бензина и дизеля через Крымский мост ужесточат Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 августа будут введены более строгие правила транспортировки бензина и дизельного топлива через Крымский мост, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Топливо можно будет перевозить только в канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, объемом не более 40 литров и заполнением максимум на 95%, учитывая тепловое расширение.

«Всевозможные 5- и 10-литровые бутыли из-под воды, ПЭТ-бутылки, тара от мочевины или бытовой химии, самодельные емкости больше не допускаются», — отметил Крючков.

Канистра должна быть без повреждений и герметично закрытой. По требованию сотрудника ее нужно будет пропустить через интроскоп.

Также запрещено перевозить топливо в канистрах одновременно с бытовыми газовыми баллонами.