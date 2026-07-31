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НовостиЧто происходит31 июля 2026 13:30

Топливо по Крымскому мосту можно будет перевозить только в специальных канистрах

Правила провоза топлива через Крымский мост изменятся с 4 августа
Анастасия БУРМИСТРОВА
Правила провоза бензина и дизеля через Крымский мост ужесточат

Правила провоза бензина и дизеля через Крымский мост ужесточат

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 августа будут введены более строгие правила транспортировки бензина и дизельного топлива через Крымский мост, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Топливо можно будет перевозить только в канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени, объемом не более 40 литров и заполнением максимум на 95%, учитывая тепловое расширение.

«Всевозможные 5- и 10-литровые бутыли из-под воды, ПЭТ-бутылки, тара от мочевины или бытовой химии, самодельные емкости больше не допускаются», — отметил Крючков.

Канистра должна быть без повреждений и герметично закрытой. По требованию сотрудника ее нужно будет пропустить через интроскоп.

Также запрещено перевозить топливо в канистрах одновременно с бытовыми газовыми баллонами.

Фото: Олег Крючков

Фото: Олег Крючков