Астрофизик из Крыма объяснил, почему Луна бывает разных цветов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объяснил, почему Луна бывает желтой, красной и голубой. Об этом пишет «Аиф Крым».

Как пояснил ученый, причина изменений связана с земной атмосферой. Зимой Луна дольше идет вдоль горизонта. Она проходит через плотные слои атмосферы. Поэтому небесное тело желтеет, оранжевеет и краснеет гораздо заметнее, чем летом.

Однако иногда Луна выглядит слегка голубоватой. Чаще всего такое происходит зимой. Воздух в этом время особенно чистый и прозрачный. А когда Луна поднимается на высоту 20-30 градусов над горизонтом, ее цвет становится нейтральным.