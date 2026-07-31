К детскому омбудсмену в Крыму поступило почти 160 обращений в 2026 году

Светлана Савченко. Фото: Михаил ГЛАДЧУК\"Крымская газета"

В первом полугодии 2026 года почти 160 обращений поступило к уполномоченному по правам ребенка в Крыму. Самая частая тема — право жить и воспитываться в семье. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко, в первом полугодии 2026 года львиная доля обращений (159) касалась права жить и воспитываться в семье — вопросы лишения родительских прав, опеки, определения места жительства ребенка при разводе и защиты от злоупотреблений. На втором месте — образование (63 обращения), на третьем — жилищные вопросы (51), на четвертом — социальное обеспечение (38).

Одна из главных тем — социальное сиротство, когда дети остаются без попечения при живых родителях, чаще всего из-за зависимостей. По итогам всероссийской инспекции в Крыму 116 детей были возвращены в семьи. В регионе создана комиссия, которая проверяет обоснованность помещения детей в учреждения, а также планируется сеть кризисных центров для работы с семьями без изъятия ребенка.

Омбудсмен также рассказала «Крымской газете» о посещениях следственного изолятора для несовершеннолетних, где содержатся до 7–8 человек. В основном это подростки, проходящие по статьям о распространении наркотиков, пособничестве терроризму и тяжким преступлениям. Савченко подчеркнула важность душевной поддержки и надежды на раскаяние.

На 1 января 2026 года в Крыму числилось 8 018 детей-инвалидов. Первое место среди заболеваний — психические расстройства (2 549), второе — болезни нервной системы (1 532), третье — врожденные аномалии (1 143). Особую тревогу вызывает рост эндокринных заболеваний — почти 1 000 детей с диабетом. При этом снизилось число онкозаболеваний у детей (267 случаев), что омбудсмен связывает с ранней диагностикой.

Светлана Савченко отметила необходимость поддержки приемных семей с детьми-инвалидами и ограничения числа таких детей в одной семье.

«Мы очень благодарны людям, которые берут на себя заботу о детях-инвалидах», — подчеркнула она.