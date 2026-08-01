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НовостиЧто происходит1 августа 2026 15:00

В Севастополе 2 августа частично отключат электричество

Часть Севастополя останется без света 2 августа
Галина КОВАЛЕНКО
Свет отключат на время

Свет отключат на время

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в отдельных районах Севастополя произойдет плановое отключение свет.а В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Севастополе 2 августа 2026:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

поселок Любимовка

туп. Короткий, 2-14,9-А,9/2,1-9;

ул. Южногородская, 2-30,17-А,15-А,9-17,31,

пер. Пушкарский, 2-Б,4/1,4-А,6-18,26,864,1-17,865,955,2065;

пер. Южногородский, 2-10,5-А;

ул. Федоровская, 14,8-А;

пр. Данковский, 8-А,4-12

ул. 3 Бастионная, 6-20;

ул. Брестская, 3-А,5-А,13-А,3-15;

ул. Героев Севастополя, 44,46,46-А,48-А,56-А;

ул. Брестская, 17/1,4126

с 9.00 до 18.00

КСП «Красный Октябрь» кад. 78, 359, 368, 460, 695, 989, 1379, 1386, 1389, 1397, 1401, 1402, 1403, 1411, 1415, 1417, 1418, 1419, 1422, 1424, 1426, 1428, 1429, 1431, 1437, 1438, 1439, 1442, 1447, 1148, 1449, 1450, 1455, 1456, 1458, 1459, 1859.