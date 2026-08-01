В Севастополе 2 августа частично отключат электричество

Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в отдельных районах Севастополя произойдет плановое отключение свет.а В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Севастополе 2 августа 2026:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

поселок Любимовка

туп. Короткий, 2-14,9-А,9/2,1-9;

ул. Южногородская, 2-30,17-А,15-А,9-17,31,

пер. Пушкарский, 2-Б,4/1,4-А,6-18,26,864,1-17,865,955,2065;

пер. Южногородский, 2-10,5-А;

ул. Федоровская, 14,8-А;

пр. Данковский, 8-А,4-12

ул. 3 Бастионная, 6-20;

ул. Брестская, 3-А,5-А,13-А,3-15;

ул. Героев Севастополя, 44,46,46-А,48-А,56-А;

ул. Брестская, 17/1,4126

с 9.00 до 18.00

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