В Крыму поймали нелегальных продавцов топливом

Кадр из видео УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В ходе плановых проверок в Крыму сотрудники силовых структур выявили незаконную торговлю топливом и нарушения административного законодательства.

Региональными подразделениями ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии установлены граждане, незаконно осуществляющие продажу бензина и дизельного топлива. По фактам правонарушений им может грозить административная или уголовная ответственность.

Кроме того, правоохранители проверили 106 человек и досмотрели 381 транспортное средство. Восемь граждан привлекли к административной ответственности за управление неисправным транспортом, нарушения ПДД и правил перевозки опасных грузов. Еще семи жителям вручили повестки для постановки на воинский учет.