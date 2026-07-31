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НовостиОбщество31 июля 2026 16:09

Путешественник преодолел путь из Таиланда в Крым на велосипеде

Во время пути ему помогали незнакомые люди
Анастасия БУРМИСТРОВА
Решение о путешествии было спонтанным

Решение о путешествии было спонтанным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Путешественник Андрей Павлов отправился из Таиланда в Крым на велосипеде. В эфире «Радио Крым» он рассказал, что это решение было принято спонтанно, буквально за несколько дней.

«Это произошло очень быстро. Я не готовился, собрался за 3-4 дня и поехал», — поделился Павлов.

По словам путешественника, основной мотивацией для такой поездки стало стремление к чему-то масштабному. Для реализации задумки он купил велосипед и отправился в путешествие на своем новом транспортном средстве. На протяжении всего пути ему помогали незнакомые люди, объединенные стремлением помочь ему добраться домой. Павлов отметил, что жители разных стран делали это безвозмездно, делились едой и водой.