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НовостиЧто происходит31 июля 2026 17:45

Над Крымом и другими регионами России в течение дня сбили более 200 БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали дроны с 8:00 до 20:00
Анастасия БУРМИСТРОВА
Над Крымом и другими регионами России сбили 223 беспилотника

Над Крымом и другими регионами России сбили 223 беспилотника

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы ПВО 31 июля уничтожили 223 беспилотника ВСУ над Крымом и девятью другими регионами страны, информирует Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 8:00 до 20:00 над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, а также над территориями Орловской, Ростовской, Рязанской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областями.