В Крыму временно отключат воду в 40 селах

Вода исчезнет на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей восточного Крыма предупреждают о перебоях с водоснабжением. В ГУП РК «Вода Крыма» официально сообщили, что сегодня, 1 августа, будет временно ограничена подача воды. Ориентировочное время завершения аварийно-ремонтных работ на сетях -11.00.

Краны пересохнут в Феодосии на улице Колодяжного. Отключение затронет и Кировский район и окрестности. В списке населенных пунктов, оставшихся без воды: город Старый Крым, пгт Кировское, Приморский (район Башня).

А также села: Абрикосовка, Бабенково, Кринички, Матросовка, Владиславовка, Журавки, Новопокровка, Золотое Поле, Льговское, Добролюбовка, Долинное, Пруды, Партизаны, Первомайское, Жемчужина Крыма, Изобильное, Изюмовка, Отважное, Садовое, Приветное, Айвазовское, Синицыно, Васильковое, Красновка, Токарево, Шубино, Яркое Поле, Красносельское, Ореховка, Софиевка, Трудолюбовка.

Узнать актуальную информацию и уточнить сроки подачи воды можно по телефону диспетчерской службы: +7 (979) 014-53-70.