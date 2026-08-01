«Все еще жду тебя!»: кот Султан из Евпатории пережил страшное предательство и ищет новый дом

Султан. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/Vk

Скромный метис с угольно-черной шерстью уже два года живет в четырех стенах приюта, отказываясь верить людям. Но сотрудники приюта для животных «От сердца к сердцу» уверены, что ключ к его израненному сердцу можно найти.

История Султана - это крик о человеческой жестокости. 22 февраля 2024 года у входа в приют неизвестные оставили клетку. Внутри, сбившись в комок от страха, сидели шесть котов. Среди них был и наш герой – черныш с печальными глазами.

- Даже не удосужились оставить записку. Просто подбросили живых существ, как мусор, и уехали, – рассказали КП-Крым в приюте.

Прошло два года, но подкидыш до сих пор ведет себя очень осторожно и недоверчиво относится к людям.

Султан, по сути, идеальный кот: кастрирован, чипирован, имеет все прививки и отлично приучен к лотку. Но он предпочитает держаться на расстоянии даже с теми, кто кормит его каждый день.

- Делаем все, чтобы отогреть израненное сердечко, кто-то в прошлом страшно обидел кота.

Султану не нужно много: спокойный дом без детей и резких звуков. Терпеливый человек, который готов подождать, когда кот сам сделает первый шаг. И черный красавец раскроется, как цветок, отплатит за заботу таким теплом, о котором вы даже не мечтали.

Если вы готовы стать для Султана тем самым спасительным кругом и доказать, что не все люди предают, – звоните и приходите знакомиться: телефон приюта «От сердца к сердцу»: +7 (978) 122-02-03.