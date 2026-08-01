В Судаке торжественно открыли обновленную набережную

Набережную открыли торжественно. Фото: Кирилл Чебышев/Vk

В курортном Судаке открыли после реконструкции набережную.

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев сообщил, что популярном месте отдыха жителей и гостей полностью заменили тротуарное покрытие, установили современную систему наружного освещения. Появились и новые малые архитектурные формы.

Мэр уверен, что общественное пространство стало более удобным, функциональным и визуально привлекательным.

Но точку ставить рано. Власти продолжают работать над тем, чтобы Судак стал более благоустроенным, комфортным и современным городом.