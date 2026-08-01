В Крыму в июле без вести пропало 28 человек: 24 нашли живыми, двое исчезли

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В июле на Крымском полуострове без вести пропало два человека.
В добровольческом поисково-спасательном отряде «ПоискКрым» озвучили статистику за июль 2026 года.
Волонтеры приняли 29 заявок, но одна оказалась неподтвержденной. Удалось найти и вернуть домой 24 взрослых и несовершеннолетних, установить личность одного гражданина, найти родных одному потерявшемуся. В настоящее время продолжаются поиски двоих без вести пропавших.
К счастью, никто из потерявшихся не был найден мертвым.