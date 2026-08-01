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НовостиЧто происходит1 августа 2026 11:49

В Крыму в июле без вести пропало 28 человек: 24 нашли живыми, двое исчезли

В июле в Крыму пропали 28 взрослых и детей
Галина КОВАЛЕНКО
Волонтеры делают все, чтобы найти без вести пропавших

Волонтеры делают все, чтобы найти без вести пропавших

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В июле на Крымском полуострове без вести пропало два человека.

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ПоискКрым» озвучили статистику за июль 2026 года.

Статистика за июль 2026. Фото: ДПСО «ПоискКрым»/Vk

Статистика за июль 2026. Фото: ДПСО «ПоискКрым»/Vk

Волонтеры приняли 29 заявок, но одна оказалась неподтвержденной. Удалось найти и вернуть домой 24 взрослых и несовершеннолетних, установить личность одного гражданина, найти родных одному потерявшемуся. В настоящее время продолжаются поиски двоих без вести пропавших.

К счастью, никто из потерявшихся не был найден мертвым.