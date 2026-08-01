Пожар быстро потушили. Фото: кадр видео ГУ МЧС России по Республике Крым

1 августа в Евпатории загорелась сухая трава на пустыре в районе улицы имени 60 лет ВЛКСМ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что пламя быстро распространялось, угрожая перекинуться на жилые постройки.

К моменту прибытия спасателей общая площадь выгоревшей территории составила 100 квадратных метров, при этом активное горение охватило уже 150 «квадратов» - огонь набирал силу.

Совместными усилиями профессиональных пожарных, сотрудников местной администрации и волонтёров стихию удалось обуздать. Пожар потушили на 250 квадратных метрах. Пострадавших и разрушений нет.