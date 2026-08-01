Над Крымом и 10 регионами РФ уничтожили 152 украинских беспилотника

Над акваторией Черного моря уничтожили вражеские дроны Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1 августа над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей и другими регионами РФ уничтожили 151 дрона.

В Минобороны России сообщили, что в течение светового дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 152 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, а также над Республикой Крым, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем. Кроме того, перехваты проводились над акваториями Азовского и Черного морей.