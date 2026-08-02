В горах Алушты шесть часов искали заблудившегося туриста

В горах Алушты мужчина заблудился ниже водопада Джурла и не смог самостоятельно выбраться из непроходимого участка. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, звонок на пульт дежурного поступил в 19:35. Однако обнаружить туриста в горах удалось спустя только шесть часов - спасательные работы осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности.
- В 01:35 мужчину обнаружили в верховьях реки Алака на скальных полках., - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Используя альпинистское снаряжение, сотрудники отряда «Крым-Спас» эвакуировали мужчину на туристическую тропу, после чего доставили его к ближайшей остановке общественного транспорта. Медицинская помощь ему не понадобилась.