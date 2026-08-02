Электроснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Крыма

В некоторых населенных пунктах Крыма отсутствует электроснабжение 2 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за повреждений объектов электросетей действуют ограничения на подачу электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». По информации на утро 2 августа, без света остаются несколько населенных пунктов.

- Из-за повреждения объектов ГУП РК «Крымэнерго» и магистральных электрических сетей отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты, - сообщили на предприятии.

Специалисты работают над стабилизацией электроснабжения.