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НовостиОбщество2 августа 2026 6:34

Электроснабжение отсутствует в некоторых населенных пунктах Крыма

В Крыму действуют ограничения на подачу электроэнергии
Юлия МАРКИНА
В некоторых населенных пунктах Крыма отсутствует электроснабжение 2 августа.

В некоторых населенных пунктах Крыма отсутствует электроснабжение 2 августа.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за повреждений объектов электросетей действуют ограничения на подачу электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». По информации на утро 2 августа, без света остаются несколько населенных пунктов.

- Из-за повреждения объектов ГУП РК «Крымэнерго» и магистральных электрических сетей отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты, - сообщили на предприятии.

Специалисты работают над стабилизацией электроснабжения.