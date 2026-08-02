Перед Крымским мостом растет очередь из машин

Перед Крымским мостом образовалась очередь Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед Крымским мостом образовалась очередь из автомобилей утром 2 августа. Как сообщает оперативный канал с актуальной информацией о ситуации на транспортном переходе, проезда ожидают около трехсот машин.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 180 транспортных средств, со стороны Керчи – 110, - говорится в сообщении.

Уточняется, что ждать досмотра со стороны Кубани нужно около часа.

Затруднений в проезде к пунктам досмотра минувшей ночью не было. С 00:00 мост был открыт для машин. Очередь из автомобилей стала появляться к девяти утра.