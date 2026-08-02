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НовостиОбщество2 августа 2026 7:42

Аксенов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Глава Крыма отметил их вклад в обеспечение безопасности пассажиров
Юлия МАРКИНА
Железнодорожники отмечают профессиональный праздник 2 августа

Железнодорожники отмечают профессиональный праздник 2 августа

Сергей Аксенов поздравил железнодорожников Крыма с профессиональным праздником. Глава республики отметил их высокий профессионализм и мужество в условиях регулярных атак со стороны ВСУ.

- Крымская железная дорога – одна из ключевых основ транспортной инфраструктуры региона. Стабильная работа железнодорожного транспорта особенно важна в условиях приостановки авиасообщения и вражеских атак на логистику, - сказал Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд и вклад в обеспечение безопасности пассажиров.

Свой профессиональный праздник железнодорожники отмечают в первое воскресенье августа.