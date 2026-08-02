В Севастополе из-за отсутствия напряжения увеличился интервал движения троллейбусов

В Севастополе свет отключили по графику второй очереди Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе из-за временного отсутствия напряжения увеличился интервал движения троллейбусов. Об этом сообщает портал правительства города.

- Троллейбусы № 1, 4, 5, 10, 14, 19 следуют с увеличенным интервалом, - говорится в сообщении.

Кроме того, троллейбусы № 76 временно следуют из Камышовой бухты до улицы Меньшикова, а троллейбусы № 10 - через улицы Руднева и Льва Толстого.

До 15 часов электроснабжение в Севастополе отключили по графику второй очереди. Список адресов опубликован в официальном канале «Севастопольэнерго».