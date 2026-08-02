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НовостиПроисшествия2 августа 2026 13:39

В Севастополе водитель «девятки» сбил 8-летнего мальчика на электросамокате

Ребенок в больнице с травмами
Юлия МАРКИНА
ДТП произошло по проспекту Правды. Фото: МВД Севастополя

ДТП произошло по проспекту Правды. Фото: МВД Севастополя

В Севастополе водитель «девятки» сбил 8-летнего мальчика на электросамокате. ДТП произошло в районе одного из домов по проспекту Правды. Об этом сообщает полиция города.

- 47-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109, двигаясь по внутридворовой территории, не предоставил преимущество в движении электросамокату под управлением 8-летнего мальчика, что привело к столкновению, - говорится в сообщении МВД по Севастополю.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

В полиции уточнили, что мальчик управлял электросамокатом без защитной экипировки. Признаков опьянения у водителя не установлено.